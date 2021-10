Der Nettogewinn legte im Dreimonatszeitraum bis Ende September auf 3,58 Milliarden Dollar zu von 2,6 Milliarden Dollar vor Jahresfrist - ein Plus von rund 38 Prozent, wie Morgan Stanley am Donnerstag mitteilte. Pro Aktie erzielte der Finanzkonzern einen Überschuss von 1,98 Dollar. Analysten hatten im Schnitt nur 1,68 Dollar erwartet. Die Nettoerträge legten auf 14,75 Milliarden Dollar von 11,72 Milliarden Dollar vor Jahresfrist zu.

"Wir hatten eine herausragende Performance bei unserer integrierten Investmentbank", erklärte Konzernchef James Gorman. Die Erträge in diesem Geschäftsfeld kletterten um 67 Prozent. Dabei erzielte Morgan Stanley im Beratungsgeschäft Rekordeinnahmen. Auch der Konkurrent JP Morgan hatte von florierenden Geschäften mit der Beratung von Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen gesprochen. Nicht so rund lief es alllerdings in der Sparte Fixed Income, deren Erträge im dritten Quartal um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken.

(Reuters)