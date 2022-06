Die börsenkotierte Graubündner Kantonalbank (GKB) erwirbt eine 70-Prozent-Beteiligung an der BZ Bank von Martin Ebner, die 1985 gegründet wurde. Das teilt die GKB am Montagmorgen in einem Communiqué mit. Angaben über den Kaufpreis wurden keine gemacht. Bislang wurde die BZ Bank durch Martin Ebner und seine Frau Rosmarie vollständig kontrolliert.

Die GKB erhofft sich mit dem Kauf Wachstumsmöglichkeiten und eine "konsequente Fortsetzung ihrer Beteiligungsstrategie." Die Bank ist bereits Mehrheitseigentümerin der Bellerive Privatbank in Zürich. Die auf Aktienanlagen und Private Equity fokussierte BZ Bank werde ihre Strategie weiter unabhängig verfolgen.

Mit der Beteiligung steigere die GKB die im Konzern betreuten Kundenvermögen auf über 50 Milliarden Franken, heisst es weiter. Die GKB finanziere die Transaktion aus Eigenmitteln. Die Transaktion erfolge mit Wirkung ab 1.7.2022.

"Mit unserer Beteiligungsstrategie stützen wir unsere Ertragslage seit Jahren systematisch breiter ab und stärken unsere Positionierung im Anlagegeschäft", wird Peter Fanconi, Präsident des Bankrates der GKB, in der Mitteilung zitiert. Diese sichere künftige Ausschüttungen an die Eigentümer und trage zur Unterstützung des Kantons Graubünden bei."

Die Graubündner Kantonalbank sichere der BZ Bank die Positionierung der eigenständigen Marke im Sinne ihrer langjährigen Kundinnen und Kunden und der Mitarbeitenden, lässt sich Martin Ebner zitieren. "Es freut uns darüber hinaus, dass wir insbesondere mit unserer Private-Equity-Expertise weiteres Fachwissen ins Anlagegeschäft der GKB einbringen können."

Nach der Gründung der BZ Bank im Jahr 1985 amtete Ebner bis 2000 als CEO. Vor allem in den 1990er Jahren wurde Ebner bekannt durch seine Einflussnahme und "Shareholder-Aktivismus" bei grossen Schweizer Unternehmen wie Schweizerische Bankgesellschaft oder Roche.

Der bald 77-jährige Ebner verwaltete in den letzten Jahren mit seiner Frau Rosmarie via Beteiligungsgesellschaft Patinex-Holding verschiedene Anteile an Schweizer Firmen. Ebner verdiente Anfang Jahr mit dem Verkauf des St. Galler Pharamunternehmens Vifor rund 1 Milliarde Franken. Patinex hält heute unter anderem noch eine Mehrheitsbeteiligung an Intershop und rund 10 Prozent an Temenos.

Im März 2006 übernahm Ebner zudem die finanziell angeschlagene Airline Helvetic Airways vollständig und investierte etwa 50 Millionen Franken zur deren Rettung.