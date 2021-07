Die Aktie der Credit Suisse notiert kurz nach der Börsenöffnung in Zürich mit 2,2 Prozent bei 8,90 Franken im Minus. Der Blue-Chip-Markt SMI fällt um 0,2 Prozent.

Der Kursrückgang ist eine unmittelbare Reaktion auf die am frühen Morgen vorgelegten neuesten Quartalszahlen. Die Grossbank hat zwischen April und Juni 253 Millionen Franken Reingewinn eingefahren. Analysten hatten mit mehr gerechnet. Laut der Investmentbank Jefferies wurde der Konsens um 24 Prozent verfehlt.

Zum negativen Bild trägt bei, dass die Vermögensverwaltungseinheiten in der Schweizer Bank SUB, im weltweiten Wealth Management und in der Region Asien-Pazifik unter Kundengeldabflüssen gelitten haben. Insgesamt sind 4,7 Milliarden Franken verlustig gegangen.

Die US-Investmentbank Jefferies beurteilt das Resulat kritisch, sieht aber Raum für spätere Verbesserungen: "Alles in allem sehen wir die heutigen Resultate als schwach, aber nicht als Katastrophe." Trotz Abflüssen sei die Lage bei den verwalteten Vermögen besser als gedacht, schreibt Jefferies.

Nicht nur die Verluste wegen der Anlagegesellschaft Archegos, die in zweiten Quartal knapp 600 Millionen Franken betrugen, belasten die Bank. Das Ergebnis litt auch daruter, dass der Ertrag gesunken ist, vor allem in der Investmentbank und in der Vermögensverwaltung mit Kundengeldern im Fernen Osten. In der Investmentbank gehen die tieferen Einnahmen auf einen wegen Archegos forcierten Risikoabbau zurück. Laut Jefferies fielen zudem die Kosten um 3 Prozent höher aus als erwartet.

Etwas besser sieht es die Zürcher Kantonalbank (ZKB): "Operativ hat die CS den Erwartungen im Grossen und Ganzen entsprechen können." Die ZKB führt den tiefer als erwartet ausgefallen Gewinn vor allem auf Rückstellungen und Rechtfälle zurück. Positiv vermerkt die ZKB, dass die Kaptialbasis mit einer Kernkapitalquote von 12,7 Prozent stärker ist als erwartet.

Aber auch bei der ZKB ist man skeptisch, ob der Aktienkurs, der dieses Jahr um 17 Prozent gefallen ist, sich erholen kann. "Angesichts des Ausblicks, dass die nächsten Quartale unter Vorjahresniveau landen könnten, genügen die heute vorgelegten Zahlen wohl nicht, um der Aktie zu einem Befreiungsschlag verhelfen zu können", schreibt Analyst Michael Kunz.