Goldman Sachs und Morgan Stanley, die unterschiedliche Wege bei der Rückholung ihrer Mitarbeitern in ihre Bankentürme einschlugen, sind sie sich plötzlich ganz einig: Ohne strengere Vorsichtsmassnahmen wird es kaum gehen.

Goldman, die erste grosse Wall-Street-Bank, die ihre Leute wieder im Büro sehen wollte, arbeitet an neuen Massnahmen, um Ausbrüche am Arbeitsplatz zu verhindern. So verlautet aus informierten Kreisen. Dazu zählt auch das Tragen von Masken im Büro.

Morgan Stanley hat unterdessen die Mitarbeiter darüber informiert, dass sie bald einen Nachweis über eine Impfung vorlegen müssen, um in den Hallen des Unternehmens willkommen zu sein. Bislang reichte ein Ehrenwort.

In dem Memo vom Dienstag sieht die Bank der Realität ins Auge, dass es "länger dauern kann als ursprünglich angenommen", die Mitarbeiter aus dem Home Office zurückzuholen.

(Bloomberg/cash)