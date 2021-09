Rafael Lopez Lorenzo wird zum 1. Oktober zum Chief Compliance Officer, wie die Credit Suisse am Mittwoch mitteilte. Der Manager, der momentan das interne Audit leitet, übernimmt die Position von Thomas Grotzer, der sie seit April 2021 ad interim innehatte, nachdem die Risiko- und Compliancechefin Lara Warner die Bank nach dem Kollaps des US-Hedgefunds Archegos verlassen musste.

Zudem wurde Christine Graeff zum Global Head of Human Resources ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Antoinette Poschung an, die Ende Januar 2022 in den Ruhestand geht. Graeff war bislang Kommunikationschefin der CS und zuvor in gleicher Funktion bei der Europäischen Zentralbank (EZB) tätig.

Seit den kostenintensiven Skandalen um Greensill und Archegos ist es bei der Credit Suisse zu einigen Managerrotationen gekommen. Die Compliance-Chefin für das Schweiz-Geschäft der Credit Suisse, Floriana Scarlato, verliess die Bank Mitte Juli mit sofortiger Wirkung nach nur wenigen Monaten im Job.

