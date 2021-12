Die UBS bekommt eine neue Finanzchefin. Sarah Youngwood übernehme die Position des Group Chief Financial Officer (CFO) im Mai von Kirt Gardner, teilte die grösste Schweizer Bank am Mittwoch mit. Sie werde im März zur Konzernleitung von UBS stossen.

Die Managerin sei seit 2016 Chief Financial Officer des Geschäftsbereichs Consumer & Community Banking von JPMorgan Chase. Seit 2020 sei sie auch für die Finanzen der globalen Technologieeinheit des US-Instituts zuständig, erklärte die UBS. Sie habe die französische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Gardner habe beschlossen, seinen Posten abzugeben und die Bank zu verlassen. Der Manager, der seit 2013 für das Institut arbeitet und seit 2016 dessen Finanzchef ist, werde eng mit Youngwood zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

"Dank ihres starken Leistungsausweises, ihres umfassenden Finanzwissens und ihrer Erfahrung in verschiedenen Bankbereichen ist Sarah bestens gerüstet, um den Bereich Finance in die Zukunft zu führen", sagte UBS-Konzernchef Ralph Hamers und dankte zugleich Gardner für sein Engagement. "Er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass unser Unternehmen seine Finanzkraft weiter aufgebaut hat, und dass das Vertrauen von Kundinnen und Kunden sowie Investoren in verschiedenen Marktsituationen ungebrochen blieb."

Die UBS hat jüngst die Nachfolge an der Spitze des Verwaltungsrats geregelt. Bei der Generalversammlung im April soll der Ire Colm Kelleher, ein ehemaliger Spitzenmanager der US-Investmentbank Morgan Stanley, zum Nachfolger des langjährigen Präsidenten Axel Weber gewählt werden.

(Reuters)