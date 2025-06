Kreditnehmer und Hypotheken:

Kredite, insbesondere variable oder kurzfristige Hypotheken wie Saron-Hypotheken, werden günstiger, da sie direkt auf den Leitzins reagieren. Festhypotheken mit längerer Laufzeit passen sich erst bei Erneuerung an das neue Zinsniveau an. Wer jetzt eine Hypothek abschliesst oder verlängert, profitiert von tieferen Zinsen. Die Finanzierung von Wohneigentum wird insgesamt günstiger, was die Nachfrage nach Immobilien ankurbeln könnte.