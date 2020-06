Die UBS könne den Anteil am Gesamtvermögen der einzelnen Kunden erhöhen, sagte Divisions-Co-Chef Iqbal Khan in einem am Donnerstag für eine Anleger-Konferenz bereitgestellten Video.

Zudem könne die UBS ihre Produktivität steigern. Der Risiko-Appetit der Anleger sei zur Zeit uneinheitlich.

(Reuters)