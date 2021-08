Die UBS-Aktie steigt am Donnerstag im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 15,74 Franken. Es ist der siebte Handlstag in Folge, in der die Aktie im Plus schliesst.

Eine derart lange Gewinnserie hat die Aktie laut Bloomberg Automation seit 17 Monaten nicht mehr hingelegt. Die Aktie befindet sich auf dem höchsten Stand seit September 2018.

Die Aktie der UBS steigt seit der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen. Seit dem 20. Juli beträgt das Kursplus 18 Prozent. Damit ist die UBS seit Mitte Juli die sechstbeste Bankaktie im europäischen Bankenindex von Bloomberg, der 33 Mitglieder aufweist. Die Credit Suisse legte im gleichen Zeitraum 10 Prozent. Im Schnitt beträgt das Indexplus 13 Prozent.

Aktien des europäischen Bankenindex von Bloomberg seit 19. Juli 2021.

Die UBS profitierte im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von fast zwei Dritteln auf 2 Milliarden Dollar. Die Bank hatte ein starkes zweites Quartal präsentiert und selbst die optimistischsten Prognosen übertroffen. Der Weltmarktführer bei der Vermögensverwaltung für Wohlhabende profitierte dabei weiterhin von den Portfolio-Umschichtungen seiner Kunden. Als Folge der Resultate profitierte die UBS von Aufwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen.

"Insgesamt ist der UBS ein sehr starkes Quartal gelungen", kam die ZKB nach der Bekanntgabe der Resultate zum Schluss. "Keine der Divisionen hat enttäuscht." Der überzeugende Zahlenkranz könnte den Aktienkurs in nächster Zeit beflügeln, auch weil die Aktie unter Buchwert bewertet sei, ahnte die ZKB schon damals.

Die Kantonalbank mahnte aber auch, dass die UBS mittelfristig "sehr abhängig vom Wohl und Wehe der Kapitalmärkte" sei. Daher beliess die Bank die Einstufung der Titel auf "Marktgewichten".