So beträgt der Jahresgewinn nun 6,557 Milliarden US-Dollar, wie die Grossbank am Freitag in einer Mitteilung zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes mitteilte.

Damit liegt das Ergebnis 72 Millionen unter dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Viertquartalsergebnis Ende Januar genannten Betrag. Bei den 72 Millionen handelt es sich um zusätzliche Rückstellungen im Bereich Global Wealth Management.

(AWP)