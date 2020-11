Die UBS betreibt in der Schweiz noch rund 300 Bankfilialen. Laut einem Insider plant die Geschäftsleitung nun einen Schnitt. Über 50 Filialen sollen verschwinden, wie Insideparadeplatz am Montag schreibt. Ein Banksprecher lehnte gegenüber dem Finanzblog eine Stellungnahme ab.

An den UBS-Schaltern gehe es in Zukunft vor allem um die "komplexen" Geschäfte und um solche, bei denen die Summen hoch seine wie zum Beispiel Immobilienkäufe. Auch die Vorsorge hat Priorität bei der persönlichen Beratung, wie Insideparadeplatz schreibt. Der Rest landet im Online-Bereich und dem angehängten Callcenter.

Am heutigen Montag tritt Ralph Hamers die Nachfolge von Sergio Ermotti als UBS-Chef an. Aktiv in der Geschäftsleitung ist der Holländer, der die Bank ING weitgehend digitalisiert hatte, aber seit zwei Monaten.

Offenbar aber schon seit Sommer laufen intern Vorbereitungen für einen grösseren Umbau bei der UBS. Der Plan heisst intern "Projekt Letzi".

(cash)