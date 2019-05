Die Zahl der Beschäftigten im Front-Office-Bereich - die Banker und Händler, die historisch zu den wertvollsten Ressourcen der Unternehmen zählen - könnte bei einem Automatisierungsschub um fast ein Drittel zurückgehen. Dies meint McKinsey in einer Studie.

McKinsey zufolge könnten 40 Prozent der bestehenden Arbeitsplätze bei Finanzunternehmen mit der aktuellen Technologie automatisiert werden. Die Vergütungskosten könnten um bis zu 20 Prozent sinken, und die Einsparungen könnten sich auf 600 Millionen US-Dollar pro Jahr belaufen, sagt die Beratungsgesellschaft.

Die verbleibenden Mitarbeiter werden dagegen höher entlohnt. Der Handel beispielsweise wird sich "von den Fabrikhallen der Vergangenheit weiter entwickeln", in Richtung "ausgewählter technologieorientierter Mitarbeiter".

Und Prognoseanalytik sowie eine verstärkte Abhängigkeit der Kunden von digitalen Kanälen werden auch weiterhin den Weg für kleinere, stärker kundenorientierte Bankenteams ebnen, heisst es in dem Bericht. "Die wirklich erfolgreichen Leute werden in der Lage sein, technische Fähigkeiten mit den traditionellen Verkaufsfähigkeiten zu vereinen", sagte Matthew Steinert, einer der Autoren des Berichts, in einem Bloomberg-Interview.

Banken investieren Milliarden, um beim Einsatz der neuesten Technologien vorne dabei zu sein. Allein J.P. Morgan, die grösste Bank der USA, legt jedes Jahr mehr als 10 Milliarden Dollar für Technologieausgaben beiseite.

(Bloomberg/cash)