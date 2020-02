Die Änderung erfolgt im Anschluss an das am Vortag publizierte Jahresergebnis des Industriekonzerns. ABB habe im vierten Quartal zwar einen Umsatz und einen Auftragseingang innerhalb der Erwartungen erreicht, das Wachstum sei aber weiterhin schwach, heisst es in einer am Donnerstag publizierten Einschätzung der Bank. Als ebenfalls anhaltend schwach bezeichnet das Institut den Cashflow - also die Fähigkeit, Barmittel zu generieren. Immerhin sei diese im Jahresverlauf stabil geblieben.

Die Kreditschlüsselzahlen seien aber zumindest vorübergehend unter die Schwelle gefallen, welche für das Rating "A" erforderlich seien. Da sich dies wegen des Wegfalls von Sondereffekten aber bis Ende 2020 wieder verbessern dürfte, sei man derzeit noch nicht allzu besorgt.

(AWP)