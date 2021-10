Die Schweden befänden sich in der frühen Phase der Prüfung einer Offerte, hiess es. Der Börsenwert von Temenos liegt derzeit bei 9,1 Milliarden Schweizer Franken (8,5 Milliarden Euro). Sollte EQT Temenos kaufen, wäre dies laut Bloomberg-Daten eine der grössten Übernahmen eines börsennotierten europäischen Unternehmens in diesem Jahr. Ob es letztlich zu einem Deal kommt, sei ungewiss, hiess es von mit den Erwägungen vertrauten Personen.

Sprecher von EQT und Temenos lehnten Stellungnahmen ab. Am gestrigen Dienstag hatte die Temenos-Aktie am Nachmittag bis zu 9,8 Prozent zugelegt und ging 4,6 Prozent fester bei 122,80 Franken aus dem Handel. Damit liegt sie in etwa auf dem Stand vom Jahreswechsel. Zwischenzeitlich hatte sie in diesem Jahr bis auf über 150 Franken angezogen.

(Bloomberg)