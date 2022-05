Roman Bartik soll das Wachstum in Nord- und Südamerika beschleunigen und die Expansion skalieren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Temenos geht davon aus, dass die Region bis 2025 rund 40 bis 45 Prozent zum Gesamtumsatz beitragen wird, 2021 war es erst ein Drittel.

Bartik ist demnach für das tägliche operative Geschäft verantwortlich, für die Strategie und die Profitabilität. Der Amerikaner mit über 30 Jahren Erfahrung im Technologiesektor beim Aufbau von Vertriebsorganisationen oder bei Software für Unternehmen tritt seine neue Aufgabe per sofort an. Er rapportiert an Erich Gerber, den Chief Revenue Officer von Temenos.

Bartik folgt auf Jacqueline White, welche das Unternehmen verlassen hat.

(AWP)