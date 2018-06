Der geheimnisvolle Käufer von Temenos-Aktien hat einen Namen: Am späten Freitagabend informierte der Westschweizer Bankensoftwarehersteller die Öffentlichkeit darüber, dass die Capital Group seine Beteiligung auf 10,03 Prozent erhöht habe. Der US-Fondsriese war im Frühling letzten Jahres in zwei Schritten mit 5,01 Prozent eingestiegen.

Dass ein Schweizer Unternehmen eine Beteiligungsmeldung derart medienwirksam ausschlachtet, kommt Händlern zufolge nicht sehr oft vor. Beinahe täglich über- oder unterschreitet irgendein Grossaktionär hierzulande einen im Börsengesetz definierten Schwellenwert und wird so gegenüber der Schweizer Börse SIX meldepflichtig.

Beobachter bringen die Beteiligungserhöhung durch die Capital Group in Zusammenhang mit dem Einzug der Temenos-Aktie in die vielbeachteten Aktienindizes von MSCI. Vor wenigen Wochen kaufte deshalb schon Blackrock Titel zu. Im Zuge dessen stieg der Stimmenanteil des weltgrössten Vermögensverwalters von 4,36 auf 5,34 Prozent (cash berichtete).

Gerade in angelsächsischen Anleger- und Analystenkreisen erfreut sich die Aktie von Temenos grosser Beliebtheit. Am vergangenen Donnerstag stieg ihr Kurs vorübergehend auf 154,50 Franken und damit auf den höchsten Stand in der Firmengeschichte.

Zieht der Kurs der Aktie auf 175 Franken weiter?

Auf den Schlussstand vom Freitag bezogen errechnet sich alleine seit Jahresbeginn ein Plus von mehr als 20 Prozent. In den letzten fünf Jahren hat sich der Börsenwert von Temenos ziemlich genau versiebenfacht. An der Kursentwicklung gemessen, macht das den Bankensoftwarehersteller zu einer der erfolgreichsten Schweizer Publikumsgesellschaften der letzten Jahre.

Beeindruckende Kursentwicklung der Aktie von Temenos über die letzten fünf Jahre (Quelle: www.cash.ch)

Aktuell empfehlen vier Banken die Temenos-Aktie zum Kauf. Unter ihnen die US-Investmentbank Citigroup. Sie traut der Aktie noch einen Vorstoss auf 175 Franken zu.

Als erfolgreiches Wachstumsunternehmen weist Temenos eine stattliche Börsenbewertung auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das kommende Jahr liegt bei 42 und die Dividendenrendite beträgt gerademal 0,5 Prozent.

Dennoch sind Grossinvestoren nach der Aufnahme in die Aktienindizes von MSCI gezwungen, weitere Aktien zu kaufen, wollen sie ein genaues Abbild der Indizes, an denen sie gemessen werden. Der Preis spielt dabei bloss eine untergeordnete Rolle.