Credit Agricole will bis 2025 auf einen Nettogewinn von mehr als sechs Milliarden Euro kommen und eine Million neue Kunden gewinnen. Frankreichs zweitgrösste börsennotierte Bank setzt bei ihren neuen Zielen auf Wachstum im Privatkundengeschäft und will zudem kräftig in die Digitalisierung investieren, wie der Vizechef des Instituts, Xavier Musca, mitteilte. Im Februar hatte Credit Agricole bekanntgegeben, das vorherige Ziel von fünf Milliarden Euro Nettogewinn ein Jahr früher als geplant erreicht zu haben. Das Geldhaus verdiente 2021 unter dem Strich 5,4 Milliarden Euro.

(Reuters)