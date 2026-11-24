Die von der Kommission unterstützten Kapitalanforderungen für die systemrelevante UBS seien ein «Sonderweg», der die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes schwäche. Bereits heute verfüge die Schweiz über sehr hohe Kapitalanforderungen, schreibt der Branchenverband am Dienstag. Die von der WAK-N im Einklang mit dem Ständerat geforderte Eigenmittelunterlegung der Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital bedeute eine Verdoppelung gegenüber den heutigen 45 Prozent und ein «massiver Swiss Finish».