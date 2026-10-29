Franken-Stablecoins spielen allerdings derzeit noch kaum eine Rolle. Zu den wenigen Anbietern gehört das deutsche Unternehmen AllUnity, dessen Stablecoin CHFAU ein Volumen von etwa 35 Millionen Franken ausweist. Im Testlauf befindet sich derzeit der Stablecoin CHFD, den die Swiss Stablecoin AG zusammen mit einem Konsortium mit mehreren grossen Banken und Finanzunternehmen herausgibt.