Bei der Grossbank UBS könnten nach Einschätzung des Schweizerischen Bankpersonalverbandes (SBPV) im Falle eines Wegzugs bis zu 12'000 Arbeitsplätze in der Schweiz wegfallen. Sollten strengere Kapitalvorschriften das Institut zu einem Umzug, einem Verkauf oder einer Fusion zwingen, stünden 10'000 bis 12'000 der rund 34'000 Stellen im Heimatmarkt auf dem Spiel, warnte der Verband in einem Brief an Parlamentarier.
Das Schreiben lag der Nachrichtenagentur Reuters vor, die «NZZ am Sonntag» hatte zuerst darüber berichtet. Der SBPV bezeichnete dies als das schlimmstmögliche Szenario. Diese Stellenstreichungen würden noch zu denen dazukommen, die die UBS bereits wegen der Übernahme der Credit Suisse geplant hat.
Hintergrund sind Pläne der Schweizer Politik für schärfere Bankenregeln als Reaktion auf den Zusammenbruch der Credit Suisse und deren Notübernahme durch die UBS im Jahr 2023. Am Montag stehen Beratungen in einem Ausschuss des Schweizer Nationalrats über die künftigen Kapitalanforderungen für die ausländischen Tochtergesellschaften der UBS an. Der Ständerat hatte im vergangenen Monat vorgeschlagen, dass Banken diese Beteiligungen zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Die UBS hält diese Vorgaben für zu streng. Der SBPV forderte die Parlamentarier in seinem Brief auf, einen tragfähigen Kompromiss zu finden, der der Bank keine derart schwere Last aufbürde. Zugleich betonte der Verband, die UBS habe die Pflicht, sich zu ihrem Schweizer Standort zu bekennen.
UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte bereits gewarnt, die Bank müsse ihre Zukunft in der Schweiz sorgfältig prüfen, falls die neuen Regeln zu hart ausfielen. Einige Aktionäre haben das Institut Insidern zufolge bereits aufgefordert, das Land zu verlassen. Die UBS arbeite an Notfallplänen, die eine Verlegung des Hauptsitzes oder eine Fusion mit einem anderen Geldhaus umfassten, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.
Die UBS, die wiederholt ihr Bekenntnis zum Standort Schweiz bekräftigt hat, lehnte eine Stellungnahme zu den genannten Zahlen ab. Ein Sprecher teilte mit, die Bank wolle die durch die Credit-Suisse-Übernahme bedingten Einschnitte so gering wie möglich halten. Das Institut geht weiterhin von rund 3000 Entlassungen in der Schweiz aus, die über mehrere Jahre hinweg vor allem durch natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen erfolgen sollen.
(Reuters)