Hintergrund sind Pläne der Schweizer Politik für schärfere Bankenregeln als Reaktion auf den Zusammenbruch der Credit Suisse und deren Notübernahme durch die UBS im Jahr 2023. Am Montag stehen Beratungen ‌in einem Ausschuss des Schweizer Nationalrats über die künftigen Kapitalanforderungen für die ausländischen Tochtergesellschaften der UBS an. Der Ständerat hatte im vergangenen Monat vorgeschlagen, dass Banken diese Beteiligungen zu 90 Prozent mit hartem ​Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Die UBS hält diese Vorgaben für zu streng. Der SBPV ​forderte die Parlamentarier in seinem Brief auf, einen tragfähigen ​Kompromiss zu finden, der der Bank keine derart schwere Last aufbürde. Zugleich betonte der Verband, die UBS habe die ‌Pflicht, sich zu ihrem Schweizer Standort zu bekennen.