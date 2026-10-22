Stellenabbau Ergebnis von Tech-Investitionen

Die Massnahmen seien «das Ergebnis der Investitionen, die wir über mehrere Jahre hinweg in Technologie getätigt haben und weiterhin tätigen», sagte Barclays-Chef C.S. Venkatakrishnan der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. «Wir werden KI in grossem Umfang einsetzen. Aber KI ist das Sahnehäubchen auf der Torte, nicht die Torte selbst», zitierte die «Financial Times» den CEO.