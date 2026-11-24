«Bei unseren kontinuierlichen Investitionen geht es darum, nah an unseren Kunden zu bleiben und die Kapazitäten aufzubauen, um gemeinsam mit ihnen zu wachsen», erklärte der Leiter der Region Asien-Pazifik, Vamsi Mohan Thati. Durch das neue Werk auf der grünen Wiese steigen die Investitionen von Barry Callebaut in Indonesien in den letzten 15 Jahren auf über 150 Millionen US-Dollar, wie es weiter hiess.