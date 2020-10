Barry Callebaut baut neues Kakao-Werk in Ecuador

Nach der Fertigstellung soll das Werk Kakaobohnen trocken, reinigen, lagern und für den Export in die USA, Kanada, Asien und Europa vorbereiten. Zudem werde der Standort auch die Büros in Ecuador und insgesamt mehr als 40 Angestellte beherbergen, teilte Barry Callebaut am Freitag mit. Das Projekt stelle eine bedeutende Investition in Ecuador dar und zeige das Bekenntnis des Unternehmens, die Wertschöpfungskette in dem stark wachsenden Kakaoproduktions-Land weiterzuentwickeln.

Barry Callebaut bezieht seit seiner Gründung 1996 Kakao und ist seit 2007 selbst in dem Land präsent, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

(AWP)