Barry Callebaut will die Technologie künftig auch für industrielle Lebensmittelhersteller nutzbar machen. Geprüft werden unter anderem Anwendungen für dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von 54 oder 70 Prozent sowie für Milchschokolade. Ziel ist es, die neuen Geschmacksprofile auch bei der Herstellung grosser Mengen zuverlässig reproduzieren zu können.