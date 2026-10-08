Bei dem Treffen zwischen Schumacher und Konaté ging es auch um Schwierigkeiten im Kakaogeschäft. Genannt wurden eine erwartete geringere Ernte, Krankheiten auf den Plantagen, Engpässe in den Häfen und Probleme bei der Energieversorgung. Die Regierung will die lokale Verarbeitung von Kakao fördern und damit mehr Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land schaffen.