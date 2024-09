Gleichzeitig bekräftigte das Unternehmen in dem Schreiben seinen vor einem Jahr angekündigten Investitionsplan in Höhe von 500 Millionen Franken. So will das Barry Callebaut in den kommenden Monaten und Geschäftsjahren weitere hohe Investitionen in den europäischen Standorten in Belgien (Wieze und Halle), England (Banbury), Spanien (Vic), Serbien (Novi Sad), Deutschland (Hamburg), Frankreich (Louviers) und Italien (San Sisto und in D'Orsogna) tätigen.