Der ​Agrarmarkt bietet Tedeschi zufolge langfristiges Wachstumspotenzial - getrieben von einer wachsenden Weltbevölkerung und den Folgen des Klimawandels. «Der Markt, in dem wir uns ​heute bewegen, ist ungefähr 130 Milliarden Euro weltweit gross, und wir erwarten ein jährliches ​Wachstum von zwei bis drei Prozent bis auf ungefähr 165 Milliarden Euro im Jahr 2035», sagte er. BASF setzt dafür auf neue Produkte wie Mittel gegen Fadenwürmer (Nematoden) bei Soja und klimaresistentere Rapssorten. Das ‌erstmals ausgewiesene Brutto-Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro verteilt sich laut BASF auf den Pflanzenschutz mit 8,5 Milliarden und das Saatgutgeschäft mit 6,5 Milliarden Euro. Mehr als 8,5 Milliarden Euro davon sollen zusätzliches Geschäft generieren. Damit liegt dieser Wert um mehr als eine Milliarde Euro über den bislang angepeilten 7,5 Milliarden Euro.