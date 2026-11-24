Mit Blick auf die jüngst verworfene Milliardenofferte für Evonik betonte Kamieth ​die finanzielle Disziplin des Ludwigshafener Konzerns. «Wir ​denken, dass wir den Aktionären auf ​der anderen Seite ein sehr überzeugendes Angebot gemacht haben», erklärte ‌er. «Wir gehen diese Projekte jedoch auch mit kühlem Kopf und spitzem Bleistift an.» Neben möglichen Zukäufen baue ​der ​Konzern zudem eigene Wachstumsbereiche ⁠aus. Nach der Zurückweisung von zwei ​unverbindlichen Kaufangeboten durch ⁠den Evonik-Vorstand stellte BASF am vergangenen Donnerstag sein Werben ‌ein. Zuletzt hatte BASF 24 Euro je Aktie geboten, womit Evonik auf eine ‌Bewertung von mehr als elf Milliarden ​Euro kam.