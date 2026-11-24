Nach der abgesagten Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik hält BASF-Chef Markus Kamieth an Zukäufen als Teil der Wachstumsstrategie fest, schliesst eine rasche Jagd nach neuen Zielen jedoch aus. «Glauben Sie nicht, dass wir jetzt herumlaufen und anderen Zielen hinterherjagen», sagte Kamieth am Dienstag auf dem BASF-Kapitalmarkttag in Ludwigshafen. «Wir sind geduldig, wir suchen nach den besten Gelegenheiten.» Grundsätzlich blieben Übernahmen jedoch Teil des Drehbuchs. In der aktuellen Branchenlage seien sie tendenziell ein attraktiverer und kapitaleffizienterer Weg zum Wachstum als eigene Investitionen.
Mit Blick auf die jüngst verworfene Milliardenofferte für Evonik betonte Kamieth die finanzielle Disziplin des Ludwigshafener Konzerns. «Wir denken, dass wir den Aktionären auf der anderen Seite ein sehr überzeugendes Angebot gemacht haben», erklärte er. «Wir gehen diese Projekte jedoch auch mit kühlem Kopf und spitzem Bleistift an.» Neben möglichen Zukäufen baue der Konzern zudem eigene Wachstumsbereiche aus. Nach der Zurückweisung von zwei unverbindlichen Kaufangeboten durch den Evonik-Vorstand stellte BASF am vergangenen Donnerstag sein Werben ein. Zuletzt hatte BASF 24 Euro je Aktie geboten, womit Evonik auf eine Bewertung von mehr als elf Milliarden Euro kam.
(Reuters)