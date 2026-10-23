Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte als erste über die Erhöhung berichtet. Sprecher von BASF und Evonik ‌wollten sich dazu nicht äussern. Auch der Evonik-Grossaktionär, die RAG-Stiftung, lehnte eine Stellungnahme ab. Die Zustimmung der mit 43 Prozent an Evonik beteiligten Stiftung, deren Kuratorium von der Politik und den Gewerkschaften geprägt ist, gilt als Schlüssel dafür, ob die Übernahme zustande ​kommt. Sie hat BASF für Verhandlungen an den Evonik-Vorstand verwiesen. Die Evonik-Aktie stieg um 3,4 ​Prozent auf 21,40 Euro, blieb damit aber deutlich unter der neuen Offerte.