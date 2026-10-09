«Man kann davon ausgehen, dass ⁠die aktuelle Offerte nicht das letzte Wort ist», sagte ‌ein Insider im Umfeld des ‌Ludwigshafener Dax-Konzerns am Freitag ​der Nachrichtenagentur Reuters. Wenn BASF mit Evonik ins Gespräch komme, sei eine Aufstockung der Offerte möglich, sagte eine zweite mit dem Vorgang vertraute Person. ‌BASF erwäge auch Zusagen an die Evonik-Belegschaft - unter anderem mit Blick auf Standorte.