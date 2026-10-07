BASF-Chef Markus Kamieth hat nach der Erklärung seines Konzerns, in Sondierungen ‌mit ⁠dem Konkurrenten Evonik zu stehen, das Interesse ⁠des Chemieriesen an Übernahmen bekräftigt. Er sehe die Branche ‌vor einer grossen Welle an ‌Übernahmen und Fusionen. «Als Marktführer ​wollen wir unsere Chancen dabei nutzen», sagte der BASF-Chef am Mittwoch auf einer Veranstaltung von «Handelsblatt» und «WirtschaftsWoche» in Berlin.