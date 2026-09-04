In der ‌Klageschrift heisst es, die ​BASF-Tochter trinamiX habe in den vergangenen zehn Jahren eine Technologie entwickelt, um eine Sicherheitslücke bei herkömmlichen Gesichtserkennungssystemen zu schliessen. Diese seien anfällig für Täuschungsversuche, bei denen Betrüger die Gesichtsentsperrung mit Fotos, 3D-gedruckten Masken und Silikon-Nachbildungen ‌umgehen. Apple habe die patentierte Technologie von BASF bei der Einführung der Gesichtserkennung Face ID im Jahr 2017 mit dem iPhone X ​nicht eingesetzt. Inzwischen werde sie jedoch in zahlreichen ​Produkten wie dem iPhone 15, 16 ​und 17 sowie dem iPad Pro verwendet. Apple habe gewusst oder hätte wissen ‌müssen, dass dies sieben Patente von trinamiX verletze und «erheblichen und irreparablen Schaden» verursache.