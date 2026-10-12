Mit solchen Zusagen könnte BASF versuchen, die Arbeitnehmervertreter von Evonik und die Politik in Nordrhein-Westfalen zu beschwichtigen, die einem Verkauf des Unternehmens skeptisch gegenüberstehen. BASF ‌wollte sich zu den Informationen nicht äussern. Am Mittwoch will sich der nordrhein-westfälische Landtag auf Antrag der SPD mit dem Thema befassen. «Das Ruhrgebiet darf nicht die Zeche ​zahlen - Eigenständigkeit von Evonik und Arbeitsplätze sichern», ist der Antrag überschrieben. ​Auch die Gewerkschaft IG BCE hatte Zukunftsperspektiven ​für die Evonik-Beschäftigten und Investitionszusagen für die Standorte gefordert.