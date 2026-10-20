Bei Fosmanogepix, einem Wirkstoff gegen Pilzinfektionen, der sich in der klinischen Phase III befindet, stehen unter anderem zwei mündliche Präsentationen im Mittelpunkt. Eine davon zeigt Daten aus dem sogenannten Expanded Access Program - einem Programm, das Patienten ausserhalb klinischer Studien Zugang zu noch nicht zugelassenen Medikamenten ermöglicht - bei Kindern bis elf Jahren mit invasiven Schimmelpilzinfektionen. Die andere Präsentation befasst sich mit der Wirksamkeit des aktiven Bestandteils Manogepix gegen den Hefepilz Candida auris.