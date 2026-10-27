Die Umsätze der beiden Kernprodukte Cresemba und Zevtera sollen nun auf rund 250 Millionen Franken klettern, nachdem bisher rund 210 Millionen Franken in Aussicht gestellt worden waren. Man rechne damit, deutlich höhere Meilensteinzahlungen von rund 65 Millionen Franken zu erhalten statt lediglich rund 35 Millionen, erklärte Finanzchef Adesh Kaul in der Mitteilung. 2025 hatten Cresemba und Zevtera einen Umsatz von 194,4 Millionen eingebracht.