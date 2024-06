Karoline Sutter und Urs Berger verlassen das Gremium nach über zehn Jahren auf die nächste Amtsperiode per Anfang April 2025. Sutter und Berger hätten die Entwicklung der Basler Kantonalbank in ihrer Amtszeit massgebend mitgestaltet, teilte das Institut am Montag mit. Beide hatten seit 2017 Vorsitzrollen inne.