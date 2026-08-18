Die Wetterextreme wirkten sich auf den Äckern höchst unterschiedlich aus: Am stärksten brach der Ertrag beim Winterraps mit einem Minus von 20 Prozent ein, was neben der Hitze auch auf starken Schädlingsbefall zurückzuführen ist. Bei der wichtigsten Kultur, ‌dem Winterweizen, sank die Erntemenge um sieben Prozent auf 20,9 Millionen Tonnen. Lediglich die Wintergerste konnte das Vorjahresniveau halten, da sie bereits vor der grossen Hitze weitgehend ausgereift war. Auch die Tierhalter machen sich Sorgen ​über die Folgen der Dürre: Auf vielen Wiesen wuchs nach den ersten Schnitten ​kein Gras mehr nach, zudem gibt es beim Silomais ​erhebliche Ausfälle. Dem Verband zufolge könnte der Mangel an Winterfutter Landwirte dazu zwingen, ihre Tierbestände zu verkleinern.