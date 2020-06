Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf 113 Millionen Euro. Der Anteil von Implenia liegt bei 45 Millionen Euro, was rund 47 Millionen Franken entspricht. Das eine Los hat Implenia in einer Bietergemeinschaft mit Wayss & Freytag und MCE erhalten und das zweite Los zusammen mit Wayss & Freytag, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Implenia übernehme bei beiden Losen die kaufmännische Geschäftsführung. Die U-Bahn-Linie 81 soll den Düsseldorfer Hauptbahnhof mit dem Flughafen und der Messe Düsseldorf verbinden. Baubeginn war Ende Mai 2020, die Fertigstellung sei für 2023 geplant.

(AWP)