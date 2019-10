Die Aktien des Baukonzerns Implenia legen am Montag im frühen Geschäft leicht zu. Am Wochenende hat das Unternehmen die Einigung mit dem Grossaktionär Max Rössler und seiner Parmino Holding über die künftige strategische Ausrichtung bekannt gegeben. Demnach wird Implenia bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung keine Schritte unternehmen, welche die Beteiligung Rösslers und anderer Aktionäre an der ins Auge gefassten abzuspaltenden Immobilienholding beeinträchtigen könnten.

In der Folge wurde der von Rössler und der Parmino Holding gemeinsam mit Veraison eingereichte Antrag auf eine ausserordentliche Generalversammlung zurückgezogen und die Aktionärsgruppe aufgelöst. Am Montag wurde nun bekannt, dass Veraison die Beteiligung von 1,9 Prozent an Implenia verkauft hat. Gleichzeitig meldete Implenia Norbert Ketterer aus Rüschlikon als neuen Grossaktionär mit einem Anteil von gut 3 Prozent.

Um 09.50 Uhr verzeichnen Implenia bei regem Handelsvolumen ein Plus von 0,5 Prozent und stehen bei 39,28 Franken. Das Tageshoch lag allerdings schon bei 40,14 Franken, nachdem der Titel in der Vorwoche mehrheitlich nachgegeben hatte. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,35 Prozent höher.

Dass Implenia künftig wieder die Unterstützung seines Hauptaktionärs geniesse, gebe dem Unternehmen Zeit, die bestmögliche Strategie für die allmähliche Ausgliederung seines Entwicklungsportfolios sowie für weitere potentielle Optionen auszuarbeiten, heisst es dazu in einem Kommentar der Bank Vontobel. Kurzfristig orientierte Investoren seien mit ihrer Hoffnung auf eine rasche Lösung allenfalls etwas enttäuscht, das integrierte Geschäftsmodell von Implenia biete aber auch Synergien.

Die Zürcher Kantonalbank geht davon aus, dass Implenia die am Capital Markets Day präsentierte Strategie der schrittweisen Verselbständigung eines Teils des Entwicklungsportfolios nun umsetzen werde und sich nun wieder gänzlich auf das operative Geschäft fokussieren könne. Sie sieht die Nachrichten insgesamt aber eher als kursneutral an, wie sie in einer Einschätzung schreibt.

(AWP/cash)