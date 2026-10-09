Die Preise für ‌den ⁠Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lagen im August um 5,5 Prozent höher ⁠als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seiner vierteljährlichen Auswertung ‌mitteilte. Ein grösseres Plus gab es zuletzt im ‌Sommer 2023 mit 6,3 Prozent. ​Im Mai hatte der Anstieg noch 5,0 Prozent betragen. Von Mai auf August zogen die Baupreise um 1,0 Prozent an. Alle Preisangaben beziehen sich auf Leistungen am Bauwerk samt Mehrwertsteuer.