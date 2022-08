Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) habe den Auftrag an die von Implenia geführte Arbeitsgemeinschaft "ARGE secondo tubo" erteilt, teilte der Baukonzern am Dienstagabend mit. Der Auftragswert für den 7,9 Kilometer langen Tunnelabschnitt bis zur Losgrenze in der Tunnelmitte beläuft sich demnach auf 467 Millionen Franken. Die Bauzeit soll von 2022 bis 2029 dauern.

An der Arbeitsgemeinschaft hält Implenia laut weiteren Angaben 60 und die Fruttiger AG 40 Prozent.

(AWP)