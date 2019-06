Schon im laufenden Monat will der Bauzulieferer mit einer Mehrheitsbeteiligung ein erstes Unternehmen bei der Gründung begleiten, wie es in einer Mitteilunv vom Montag heisst.

Belimo InnoVision wurde den Angaben zufolge Ende Januar als hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet. Sie werde künftig strategische Partnerschaften mit Unternehmen im In- und Ausland eingehen. InnoVision biete interessierten Partnern aus der HLK-Branche neben finanzieller Unterstützung auch Zugang zu Knowhow, technischer Infrastruktur und zusätzlichen Vertriebskanälen, heisst es.

In einem ersten Schritt baut Belimo noch in dieses Monat eine Mehrheitsbeteiligung am Start-up Bereva auf, einer Firma mit Sitz in der Region Venetien. Diese werde im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Ventilen zur Regelung und Optimierung von Kältekreisläufen tätig sein.

(AWP)