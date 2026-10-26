Neue Studienergebnisse für das Prostatakrebsmittel Nubeqa haben den Aktien von Bayer am Montag Auftrieb ‌gegeben. ⁠Die Papiere stiegen im frühen Handel um fast drei ⁠Prozent und waren damit die grössten Gewinner im Dax. Bayer hatte ‌am Wochenende auf dem Krebskongress ESMO Daten ‌einer Zwischenanalyse einer entscheidenden Phase-III-Studie ​vorgestellt. Demnach senkte Nubeqa in Kombination mit einer Standardtherapie bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko die Wahrscheinlichkeit für Metastasen oder Tod um 58 Prozent im Vergleich zu einem Placebo. ‌Nach vier Jahren lebten 95 Prozent der Behandelten metastasenfrei, verglichen mit 88 Prozent in der Placebo-Gruppe. Nubeqa ist bereits für ​fortgeschrittenere Krebsstadien zugelassen, für das nun untersuchte frühere ​Behandlungsstadium fehlt jedoch noch ​die Freigabe.