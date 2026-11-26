Bayer baut seine Präsenz in Asien aus und investiert bis zu 500 Millionen Euro ‌in den ⁠Ausbau seines Pharmastandorts in Peking. Es wäre die bislang grösste ⁠Einzelinvestition der Pharmasparte in China, teilte der Pharma- und Agrarkonzern am Donnerstag ‌mit. In der erweiterten Anlage sollen zunächst ‌Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und künftig ​auch Krebsmedikamente vor allem für den chinesischen Markt hergestellt werden. Der Produktionsstart ist für 2032 geplant. Die neue Anlage ist auf bis zu 300 Arbeitsplätze ausgelegt.