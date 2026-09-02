Um das künftige Wachstum ​abzusichern, setzt das Leverkusener Unternehmen ⁠in der Forschung verstärkt auf Künstliche Intelligenz und die Genomeditierung, also gezielte Eingriffe in das ‌Erbgut der Pflanzen. So entwickelt das Unternehmen etwa ertragreichere Sojabohnen mit einer robusteren Struktur, damit die Pflanzen trotz ihrer Grösse nicht mehr so leicht ‌abknicken. Zudem befänden sich mithilfe einer neuen Forschungsplattform derzeit mehr als 15 ​neuartige Ansätze für Wirkstoffe in der Erprobung. Ein neues Mittel gegen Pilzbefall bei Sojabohnen habe inzwischen die zweite Phase der Entwicklungspipeline erreicht.