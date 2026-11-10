Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat auf dem wichtigen US-Markt die Zulassung für seinen neuen Blutverdünner Asundexian erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte das Medikament zur Vorbeugung von erneuten Schlaganfällen, wie das Leverkusener Dax-Unternehmen mitteilte. Die Bayer-Aktie legte im Frankfurter Frühhandel am Dienstag um 1,4 Prozent zu. Die Deutsche Bank hob ihr Kursziel für die Papiere auf 65 von 60 Euro an.
Asundexian, das in den USA unter dem Markennamen Sunharbo vertrieben wird, ist der weltweit erste Vertreter einer neuen Wirkstoffklasse, der sogenannten Faktor-XIa-Hemmer. Die Analysten von Jefferies werteten die Zulassung als wichtigen Schritt zur Risikominimierung in der Pharma-Pipeline von Bayer. Das Medikament, dessen Listenpreis bei 748,50 Dollar pro Monat liege, richte sich an etwa 40 Prozent aller Schlaganfallpatienten. Die Experten wiesen jedoch darauf hin, dass die FDA auf ein erhöhtes Risiko für schwere Blutungen bei Patienten über 75 Jahren sowie in den ersten 90 Tagen der Behandlung aufmerksam gemacht habe. Dies könnte den Markterfolg dämpfen, da vor allem ältere Menschen von Schlaganfällen betroffen sind.
Die Zulassung markiere einen bedeutenden Fortschritt in der Schlaganfallnachsorge, erklärte der Forschungschef der Bayer-Pharmasparte, Christian Rommel. Ziel sei es, Versorgungslücken zu schliessen und die Belastung durch sekundäre Schlaganfälle zu reduzieren. In der zulassungsrelevanten Studie mit mehr als 12.000 Patienten senkte das Mittel in Kombination mit anderen Gerinnungshemmern das Risiko eines erneuten ischämischen Schlaganfalls um 26 Prozent. In China hatte Asundexian bereits im Oktober die Zulassung erhalten.
Allein in den USA ereignen sich jährlich knapp 800.000 Schlaganfälle. Die Wiederholungsraten seien seit 20 Jahren unverändert hoch, betonte Bayer-US-Chef Sebastian Guth in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Das neue Medikament, das kurz nach der Zulassung auf den Markt kommen soll, sei für eine dauerhafte Einnahme vorgesehen.
Für Bayer ist der Erfolg in den USA von entscheidender strategischer Bedeutung. Der Konzern vertreibt das Mittel dort in Eigenregie und muss den Wegfall des Patentschutzes für den umsatzstarken Blutverdünner Xarelto verkraften. Diese sogenannte Patentklippe habe Bayer nun weitgehend hinter sich gelassen, sagte Guth. Das Unternehmen traut Asundexian Blockbuster-Potenzial zu, also einen jährlichen Spitzenumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.
Ursprünglich hatte sich Bayer von Asundexian Erlöse von mehr als fünf Milliarden Euro erhofft. Dieser Ausblick war jedoch hinfällig geworden, nachdem der Wirkstoff 2023 in einer Studie zur Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern gescheitert war. Jefferies-Analysten schätzen das realistische Marktpotenzial in den USA und der EU auf etwa zwei Milliarden Euro. Zu den potenziellen Wettbewerbern auf dem Markt für die neue Klasse von Blutverdünnern gehören Novartis mit dem Mittel Abelacimab sowie ein Gemeinschaftsprojekt von Bristol Myers Squibb und Johnson & Johnson.
(Reuters)