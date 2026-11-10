Asundexian, das in den USA unter dem Markennamen Sunharbo vertrieben wird, ist der weltweit erste Vertreter ‌einer neuen Wirkstoffklasse, der sogenannten Faktor-XIa-Hemmer. Die Analysten von Jefferies werteten die Zulassung ‌als wichtigen Schritt zur Risikominimierung in der Pharma-Pipeline von Bayer. Das ​Medikament, dessen Listenpreis bei 748,50 Dollar pro Monat liege, richte sich an etwa 40 Prozent aller Schlaganfallpatienten. Die Experten wiesen jedoch darauf hin, dass die FDA auf ein erhöhtes Risiko für schwere Blutungen bei Patienten über 75 Jahren sowie in den ersten 90 Tagen der Behandlung aufmerksam gemacht habe. Dies könnte den Markterfolg dämpfen, da vor allem ‌ältere Menschen von Schlaganfällen betroffen sind.