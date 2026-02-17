Bayer hatte sich die teuren Rechtsverfahren mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt, die Aktie des Konzerns litt über Jahre unter den Unsicherheiten. Noch im Herbst hatten die Leverkusener im Zuge der Zahlenvorlage für das dritte Quartal die Rückstellungen in Sachen Glyphosat erhöht. Derzeit prüft der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall, in dem es um den Vorrang von US-Bundesrecht vor dem Recht von Bundesstaaten geht. Davon erhofft sich Bayer Rückenwind./men/he