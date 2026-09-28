Für diese spezifische Patientengruppe gibt es ​in den USA laut ​Bayer bislang keine zugelassene Behandlungsalternative. ​Lynkuet ist dort seit Oktober 2025 schon für ‌die Behandlung von Hitzewallungen zugelassen, die durch die natürlichen Wechseljahre bedingt sind. Das ​Mittel ​zählt für Bayer ⁠zu den fünf zentralen ​Medikamenten, die das ⁠künftige Wachstum der Pharmasparte tragen und ‌Umsatzeinbussen durch abgelaufene Patente wettmachen sollen.