Die Leverkusener sicherten sich die Rechte an ⁠einem experimentellen Wirkstoff des chinesischen Unternehmens Hansoh Pharma, wie Bayer ‌am Mittwoch mitteilte. Dafür erhält Hansoh ‌eine Vorauszahlung von ​150 Millionen Dollar. Hinzu kommen mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu 3,1 Milliarden Dollar sowie Umsatzbeteiligungen im Falle einer Markteinführung.