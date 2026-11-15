Wenn Ilse Aigner wie geplant im Januar von der Bundesversammlung gewählt wird, wäre sie nicht nur die erste Frau an der Spitze der Bundesrepublik. Die auf Hubschrauber spezialisierte Elektrotechnikerin wäre auch das erste Staatsoberhaupt mit Realschulabschluss und Handwerksausbildung. Die bisher einzigen Nichtakademiker waren der Bankkaufmann Walter Scheel und der Verlagsbuchhändler Johannes Rau. Eine Premiere ist auch Aigners CSU-Herkunft. Ihr bayerischer Landsmann Roman Herzog, ein Juraprofessor, gehörte der CDU an. Die Parteimitgliedschaft ruht traditionell während der Amtszeit.
Obwohl die bayerische Landtagspräsidentin eine alte politische Weggefährtin des Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder ist und von diesem ins Rennen geschickt wurde, verbindet beide eine wechselhafte Beziehung. Wo Söder als lautstarker Interessenvertreter polarisiert, setzt Aigner auf Ausgleich und ruhige Bestimmtheit. Während Söder sich in seiner für Hahnenkämpfe bekannten Partei gegen alle Widerstände nach oben boxte, scheute die einst ebenfalls als Ministerpräsidentin gehandelte Aigner den Machtkampf mit Söder. «Den Killerinstinkt habe ich nicht», sagte sie jüngst der «Zeit».
Dennoch ist Aigner seit 15 Jahren Chefin des mächtigen CSU-Bezirks Oberbayern und führt damit als einzige Frau einen der zehn Regionalverbände. Im Gegensatz zu Söder sammelte sie als Bundestagsabgeordnete 15 Jahre bis 2013 Erfahrung im Berliner Politikbetrieb, zum Schluss auch als Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und während Söders energischer Griff nach einer Kanzlerkandidatur 2021 von der CDU abgeblockt wurde, gelang es Aigner nun mit abwartender Geduld offenbar, die Schwesterpartei von sich überzeugen.
Als Rivalin kaltgestellt?
Als Söder 2018 nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten dafür sorgte, dass Aigner Landtagspräsidentin wurde, entstand der Eindruck, er habe seine potenzielle Rivalin auf einen Posten ohne Einfluss abgeschoben. Doch mit dem Einzug der AfD in den Landtag im selben Jahr änderte sich der Politikbetrieb grundlegend. Die übrigen Fraktionen beklagten einen Verfall der Debattenkultur durch Hetze und Provokationen.
Schliesslich griff Aigner durch. Für Verstösse gegen die Regularien führte der Landtag Strafen von bis zu 2000 Euro ein. Das erste Ordnungsgeld von 1000 Euro wurde gegen einen AfD-Abgeordneten verhängt, der in einer Plenardebatte über den Ukraine-Krieg den Nazi-Begriff «Endsieg» verwendet hatte. Der AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner drehte Aigner nach mehrmaliger Ermahnung das Mikrofon ab, als diese gegen Migranten und die übrigen Parteien wetterte.
Kampf für die Demokratie
Inzwischen hat Aigner den Kampf gegen radikale Positionen und Antisemitismus und für ein demokratisches Miteinander zu ihrem Kernthema gemacht. Als sie Anfang Juli in der Münchner Universität eine Grundsatzrede über das Ringen um die Demokratie hielt, schien bereits eine angehende Bundespräsidentin zu sprechen. Angesichts der von Krisen und Kriegen ausgelösten Ängste warnte Aigner vor einer zerstörerischen Polarisierung der Gesellschaft. «Die Feinde der Demokratie sind stark», sagte sie. «Wir sind viel stärker und können nochmal stärker sein, wenn wir durchdacht, ernsthaft und entschlossen die Probleme angehen.»
Aigner rief dazu auf, man müsse sich «intensiv mit den radikalen Ideologien unserer Zeit auseinandersetzen» und diese als «wirklichkeitsfremd, gefährlich und menschenverachtend» entlarven. «Wir müssen laut unsere Stimme erheben.» Die Politik müsse Deutschland «wehrhaft machen» gegen Angriffe von aussen und von innen. «Es ist ein Kampf mit harten Bandagen auf vielen Ebenen.» Sie nannte Russland als militärische Bedrohung, China als unfairen Wettbewerber und verwies auf das Ringen mit der US-Regierung von Donald Trump. Im Inneren versuchten radikale Kräfte, auf Kosten von Migranten, Frauen oder Juden Wut zu entfachen und von wichtigen Debatten abzulenken. Antisemitismus sei eine Gefahr für die Demokratie. Bei der AfD, «eine in Teilen rechtsextreme Kraft», sah Aigner Parallelen zu Hitlers NSDAP.
Single mit Grossfamilie
Geboren am 7. Dezember 1964 als jüngste von vier Schwestern in einem oberbayerischen Dorf, wurde Aigner nach der Mittleren Reife Radio- und Fernsehtechnikerin. Eine Weiterbildung zur Elektrotechnikerin führte sie zum Airbus-Vorläufer Eurocopter, wo sie an der Entwicklung des Hubschraubers EC 135 mitwirkte. «Den kann man immer noch rumfliegen sehen», sagte Aigner dem Podcast «Grant und Gloria» des «Münchner Merkur». «Und da sind auch noch Instrumente von mir drin.»
Aigner lebt als Single. Auch dies wäre eine Premiere im Bundespräsidentenamt. Einsam wohne sie jedoch nicht, betonte Aigner im selben Podcast. «Ich lebe wirklich in einem grossen Familienverbund, in einem sogenannten Drei-Generationen-Haus, wo immer irgendwas los ist», erläuterte sie. «Ich hab eine sehr grosse Familie, also drei Schwestern, sieben Nichten und Neffen und mittlerweile elf in der nächsten Generation.»
(Reuters)