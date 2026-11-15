Aigner rief dazu auf, man müsse sich «intensiv mit den radikalen Ideologien ⁠unserer Zeit auseinandersetzen» und diese als «wirklichkeitsfremd, gefährlich und menschenverachtend» entlarven. «Wir müssen laut unsere Stimme erheben.» Die Politik müsse Deutschland «wehrhaft ​machen» gegen Angriffe von aussen und von ⁠innen. «Es ist ein Kampf mit harten Bandagen auf vielen Ebenen.» Sie nannte Russland als militärische Bedrohung, China als unfairen Wettbewerber und verwies auf das Ringen mit der US-Regierung von Donald Trump. Im ‌Inneren versuchten radikale Kräfte, auf Kosten von Migranten, Frauen oder Juden Wut zu entfachen und von wichtigen Debatten abzulenken. Antisemitismus sei eine Gefahr für die Demokratie. Bei der AfD, «eine in Teilen rechtsextreme Kraft», sah Aigner Parallelen zu Hitlers NSDAP.